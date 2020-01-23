Про це повідомляється на офіційному сайті Держдуми.

Уточнюється, що за аналізований законопроєкт “Про вдосконалення регулювання окремих питань організації публічної влади” проголосували 432 депутата, а проти не був ніхто.

В той же час на підтримку документу висловилися представники всіх чотирьох фракцій російського парламенту.

“Говорячи про конституцію і поправку, яку вносить президент, ми з вами переходимо від декларації до конституції прямої дії, особливо в галузі соціальної політики, соціальної держави”, – сказав голова Держдуми В’ячеслав Володін.

У свою чергу представник президента Путіна щодо законопроєкту Павло Крашенинников підкреслив, що проєктом пропонуються зміни в 22 статті глав конституції.

За його словами, багато правок сьогодні вже діють в Росії на рівні законів.

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