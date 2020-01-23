Російська Державна Дума прийняла в першому читанні зміни до Конституції, запропоновані президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляється на офіційному сайті Держдуми.

Уточнюється, що за аналізований законопроєкт “Про вдосконалення регулювання окремих питань організації публічної влади” проголосували 432 депутата, а проти не був ніхто.

В той же час на підтримку документу висловилися представники всіх чотирьох фракцій російського парламенту.

“Говорячи про конституцію і поправку, яку вносить президент, ми з вами переходимо від декларації до конституції прямої дії, особливо в галузі соціальної політики, соціальної держави”, – сказав голова Держдуми В’ячеслав Володін.

У свою чергу представник президента Путіна щодо законопроєкту Павло Крашенинников підкреслив, що проєктом пропонуються зміни в 22 статті глав конституції.

За його словами, багато правок сьогодні вже діють в Росії на рівні законів.