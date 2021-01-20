Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що в той час як стіна зазвичай призначена для поділу людей, цій установці з гойдалками вдалося об’єднати людей по обидва боки кордону між Мексикою та США.

Гойдалки проходили через секції стіни і дозволяли жителям обох країн грати разом.

Вони були встановлені Рональдом Раелем і Вірджинією Сан-Фрателло в зоні Анапри в Сьюдад-Хуарес в Мексиці. Однак проєкт не отримав офіційного дозволу і інсталяція проіснувала всього близько 20 хвилин.

Директор Музею дизайну Тім Марлоу зазначив, що дана інсталяція – це “винахідливе і гостре нагадування про те, як люди можуть подолати сили, які прагнуть їх розділити”.

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Нагадаємо, зведення розділювальної стіни між США і Мексикою було одним з головних пунктів передвиборної програми президента США Дональда Трампа і однією з найбільш критикованих його ідей.