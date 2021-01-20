Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Зазначається, що в той час як стіна зазвичай призначена для поділу людей, цій установці з гойдалками вдалося об’єднати людей по обидва боки кордону між Мексикою та США.
Гойдалки проходили через секції стіни і дозволяли жителям обох країн грати разом.
Вони були встановлені Рональдом Раелем і Вірджинією Сан-Фрателло в зоні Анапри в Сьюдад-Хуарес в Мексиці. Однак проєкт не отримав офіційного дозволу і інсталяція проіснувала всього близько 20 хвилин.
Директор Музею дизайну Тім Марлоу зазначив, що дана інсталяція – це “винахідливе і гостре нагадування про те, як люди можуть подолати сили, які прагнуть їх розділити”.
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Нагадаємо, зведення розділювальної стіни між США і Мексикою було одним з головних пунктів передвиборної програми президента США Дональда Трампа і однією з найбільш критикованих його ідей.
- У лютому 2019 року коаліція з 16 штатів США на чолі з Каліфорнією подали в суд на адміністрацію президента Дональда Трампа в зв’язку з його рішенням оголосити надзвичайну ситуацію для збору коштів на будівництво стіни на мексиканському кордоні.
- Після цього Трамп оголосив надзвичайний стан біля кордону і для будівництва стіни Пентагон виділив 1 млрд дол.
- У травні того ж року федеральний суддя заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики за рахунок коштів, залучених в результаті оголошення президентом Дональдом Трампом режиму надзвичайної ситуації.