Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що в той час як стіна зазвичай призначена для поділу людей, цій установці з гойдалками вдалося об’єднати людей по обидва боки кордону між Мексикою та США.

Гойдалки проходили через секції стіни і дозволяли жителям обох країн грати разом.

Вони були встановлені Рональдом Раелем і Вірджинією Сан-Фрателло в зоні Анапри в Сьюдад-Хуарес в Мексиці. Однак проєкт не отримав офіційного дозволу і інсталяція проіснувала всього близько 20 хвилин.

Директор Музею дизайну Тім Марлоу зазначив, що дана інсталяція – це “винахідливе і гостре нагадування про те, як люди можуть подолати сили, які прагнуть їх розділити”.

 

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Публикация от RAEL (@rrael)

Нагадаємо, зведення розділювальної стіни між США і Мексикою було одним з головних пунктів передвиборної програми президента США Дональда Трампа і однією з найбільш критикованих його ідей.

  • У лютому 2019 року коаліція з 16 штатів США на чолі з Каліфорнією подали в суд на адміністрацію президента Дональда Трампа в зв’язку з його рішенням оголосити надзвичайну ситуацію для збору коштів на будівництво стіни на мексиканському кордоні.
  • Після цього Трамп оголосив надзвичайний стан біля кордону і для будівництва стіни Пентагон виділив 1 млрд дол.
  • У травні того ж року федеральний суддя заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики за рахунок коштів, залучених в результаті оголошення президентом Дональдом Трампом режиму надзвичайної ситуації.