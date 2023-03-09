Служба безпеки України зібрала докази колабораційної діяльності на власницю херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс". Після тимчасового захоплення Херсона посадовиця добровільно пішла на співпрацю з окупаційною адміністрацією Російської Федерації.

Про це пише пресслужба СБУ.

Зазначено, що зловмисниця надала ворогу ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів. Колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як “легітимного” очільника області.

Наголошено, що в такий спосіб агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів Москви та поширення окупаційного режиму в регіоні.

Як повідомляється, незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й нині переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру у колабораційній діяльності.

Крім того, додається, що на колаборантку чекає покарання ˗ 12 років ув’язнення.