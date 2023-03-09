Про це пише пресслужба СБУ.
Зазначено, що зловмисниця надала ворогу ресурси телеканалу для поширення прокремлівської пропаганди та медійної підтримки місцевих гауляйтерів. Колаборантка особисто брала інтерв’ю у зрадника Володимира Сальдо, якого публічно позиціонувала як “легітимного” очільника області.
Наголошено, що в такий спосіб агресор використовував медіаресурс для нав’язування людям наративів Москви та поширення окупаційного режиму в регіоні.
Як повідомляється, незадовго до звільнення Херсона власниця телеканалу втекла з міста й нині переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині півдня України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру у колабораційній діяльності.
Крім того, додається, що на колаборантку чекає покарання ˗ 12 років ув’язнення.
- Служба безпеки України викрила у своїх лавах працівницю, яка підтримувала російське повномасштабне вторгнення в Україну та називала масові вбивства українців у Бучі “інсценуванням”.
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