Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Транспортний засіб з українським президентом зіткнувся з легковим авто вночі. Серйозних ушкоджень Володимир Зеленський не зазнав.

Відкрито кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Інцидент трапився на проспекті Перемоги.

У ДБР не оприлюднили подробиць аварії. Нині триває весь комплекс необхідних слідчих дій. Результати розслідування пообіцяли оголосити пізніше.

Внаслідок аварії постраждав водій легковика. Йому надано медичну допомогу з подальшою передачею пораненого до карети швидкої допомоги.