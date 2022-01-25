Посол України в Італії Ярослав Мельник провів телефонну розмову з лідером італійської політичної партії "Ліга" Маттео Сальвіні. Політик наголосив на повній підтримці та солідарності з Україною.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Італії.

Посол поінформував італійського політика про відданість України забезпеченню зменшення напруженості вздовж українських східних кордонів вийнятково мирними та дипломатичними шляхами за підтримки іноземних партнерів, зокрема, й Італії.

Зазначається, що Маттео Сальвіні висловив повну підтримку і солідарність з Україною у цей складний і напружений період і готовність долучитися до ініціатив, спрямованих на нормалізацію ситуації.

Довідка. Маттео Сальвіні – італійський політик. У 2013 році став федеральним секретарем Ліги Півночі, змінивши на цій посаді Умберто Боссі. Міністр внутрішніх справ Італії та заступник прем’єр-міністра Італії з 1 червня 2018 до 5 вересня 2019 року в кабінеті Джузеппе Конте.

Сальвіні відомий як прихильник Путіна і не раз закликав до скасування санкцій проти Російської Федерації. За порівняно короткий час він декілька разів приїжджав до Москви.

Раніше Сальвіні заявив в інтерв’ю The Washington Post, що Росія мала право анексувати український Крим, а Революцію гідності в Україні назвав “псевдореволюцією”.

У 2019 році прокуратура Мілана почала розслідування можливої корупційної схеми за участю представників італійської партії “Ліга” та Кремля. Італійські ЗМІ писали, що керівництво “Ліги” могло розраховувати на багатомільйонне фінансування з боку Росії під виглядом нафтової угоди за посередництва близьких до Сальвіні людей.

У серпні 2019 року керівна коаліція, в якій перебувала партія Сальвіні, розпалася, він втратив посаду міністра внутрішніх справ і перейшов в опозицію.

Наразі лідери італійських правих партій Маттео Сальвіні, Джорджія Мелоні та Сільвіо Берлусконі прагнуть здобути перемогу на парламентських виборах 2023 року.