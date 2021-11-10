Мешканець Запорізької області, який створив фейковий застосунок "Дія" для продажу підроблених COVID-сертифікатів, зараз є радником на громадських засадах заступника голови Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це йдеться в інтерв’ю Михайла Федорова для “Української правди”.

Як сповіщалось, раніше хакеру, який створив фейкову версію застосунку “Дія”, Міністерство цифрової трансформації запропонувало стажування у відомстві.

Зараз він займається соціальною рекламою та залученням молоді до цифровізації та є радником на громадських засадах одного з заступників міністра Михайла Федорова.

“Цей хлопець працює з соціальною рекламою і з нашим майбутнім проєктом, який залучатиме молодь до процесів цифровізації”, – пояснив міністр.

Він також додав, що “хакером його важко назвати”, оскільки хлопець не зламав базу, а просто зробив дизайн.

“Ми вирішили поєднати людину, яка є цільовою аудиторією, з проєктами, які ми хочемо запустити”, – сказав міністр.

Крім цього, Федоров запевнив, що такий випадок був єдиним:

“Для порушників закону, навіть найталановитіших, ця точка входу до міністерства вже не працює”.

Чи понесе хлопець якусь відповідальність, вирішить суд.

Що відомо про створення фейкової “Дії”?

Раніше Офіс Генерального прокурора повідомляв, що чоловік розробив фейкову версію застосунку “Дія”, за допомогою якого користувачі створювали підроблені копії документів – паспорти, сертифікати вакцинації проти COVID-19, водійські посвідчення тощо. Надалі він за грошову винагороду збував доступ до мобільного застосунку через месенджер Telegram.

За словами правоохоронців, вартість одного підробленого сертифіката становила 100 грн.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 361 (“Втручання у роботу комп’ютерних мереж”) та ч. 2 ст. 358 (“Підроблення документів”) Кримінального кодексу України. Хакерові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.