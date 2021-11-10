Про це йдеться в інтерв’ю Михайла Федорова для “Української правди”.
Як сповіщалось, раніше хакеру, який створив фейкову версію застосунку “Дія”, Міністерство цифрової трансформації запропонувало стажування у відомстві.
Зараз він займається соціальною рекламою та залученням молоді до цифровізації та є радником на громадських засадах одного з заступників міністра Михайла Федорова.
“Цей хлопець працює з соціальною рекламою і з нашим майбутнім проєктом, який залучатиме молодь до процесів цифровізації”, – пояснив міністр.
Він також додав, що “хакером його важко назвати”, оскільки хлопець не зламав базу, а просто зробив дизайн.
“Ми вирішили поєднати людину, яка є цільовою аудиторією, з проєктами, які ми хочемо запустити”, – сказав міністр.
Крім цього, Федоров запевнив, що такий випадок був єдиним:
“Для порушників закону, навіть найталановитіших, ця точка входу до міністерства вже не працює”.
Чи понесе хлопець якусь відповідальність, вирішить суд.
Що відомо про створення фейкової “Дії”?
Раніше Офіс Генерального прокурора повідомляв, що чоловік розробив фейкову версію застосунку “Дія”, за допомогою якого користувачі створювали підроблені копії документів – паспорти, сертифікати вакцинації проти COVID-19, водійські посвідчення тощо. Надалі він за грошову винагороду збував доступ до мобільного застосунку через месенджер Telegram.
За словами правоохоронців, вартість одного підробленого сертифіката становила 100 грн.
Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 361 (“Втручання у роботу комп’ютерних мереж”) та ч. 2 ст. 358 (“Підроблення документів”) Кримінального кодексу України. Хакерові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
- Раніше повідомлялося, що компанія Facebook подала до американського суду на українського хакера, якого звинуватила у викраденні та продажу даних 178 млн користувачів соцмережі.
- Також в інтернет “злили” базу даних з персональними даними українців.
- 24 березня 2021 року Міністерство у справах ветеранів повідомило про формування списків на позачергову вакцинацію учасників бойових дій. Згодом дані з онлайн-форм, що містили ПІБ, контактні телефони та адреси записаних, опинилися у вільному доступі.
- А в травні 2020 року був скандал щодо продажу персональних даних мільйонів українців через анонімний Telegram-канал. Спершу у цьому підозрювали застосунок “Дія”, однак адміністрація “Дії” запевнила, що вони до цього не причетні. Детальніше про це — в матеріалі #Букв.