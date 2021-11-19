Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Колишній член Наглядової ради “Укрзалізниці” прокоментував вихід розслідування Bellingcat, назвавши при цьому спецоперацію щодо затримання найманців ПВК “Вагнер” “проєктом”.

Також він додав, що всередині країни розслідування та саму операцію використовують задля того, щоб “хитати владу”.

“Вже давно відбувається жбурляння “лайном”. Тут вже просто лунають звинувачення: “Ти – державний зрадник. Ні, ти – державний зрадник”. Державна зрада – це найтяжчий злочин, за який, до речі, досі не засуджено президента №4 (Віктора Януковича – ред.). Це означає, що тут вже давно немає пошуку істини. Тут є просто з одного боку намагання хитати владу та звинувачувати її у всьому на світі та заробляти політичні дивіденди, а з іншого – оборонна позиція, коли влада каже “Ми цього не робили. І розслідування провело червону риску, що встановлено, а що не встановлено щодо того, про що лунали звинувачення до влади”, – сказав Лещенко.

Після чого Лещенко наголосив, що розслідування Bellingcat базувалося згідно з даними колишнього очільника ГУР Василя Бурби.