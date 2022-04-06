Жителі нещодавно звільненої Бучі (Київська область) розповіли жахи, пережиті під час російської окупації. За свідченнями місцевих мешканців, загарбники катували людей, грабували та розстрілювати без причини.

Про це йдеться у відеоматеріалі Радіо Свободи.

Одна із мешканок Бучі Тетяна Володимирівна розповіла про те, як російські окупанти вбили її чоловіка.

До їхнього помешкання росіяни навідались близько 20:00. Спершу побили її чоловіка автоматами біля під’їзду, а потім піднялись до квартири та почали обшук.

“Обшук недовго був. Забрали мене з собакою моєю, пекінескою, та повели нас на другий поверх, там у них штаб був”, – розповіла жінка, зауваживши, що їх з чоловіком вели зі зв’язаними руками та схиленими головами.

У “штабі” Тетяну з чоловіком посадили на кухні, де було троє окупантів – чеченець, білорус та росіянин, на ім’я Василь, який був командиром. Чеченець одразу почав погрожувати, що поріже полонених.

“Ріж. Я вже не у своєму домі, а в полоні у тебе”, – відповіла мешканка Бучі.

На це чеченець заявив, що жінок вони чіпати не будуть.

Згодом Тетяну Володимирівну відпустили, а її чоловік залишився у полоні. За розповіддю жінки, вона звернулась до Червоного Хреста з заявою про зникнення чоловіка.

Коли Тетяна поверталась з Червоного Хреста, їй зустрілась жінка, яка повідомила про тіла двох чоловіків у підвалі. За її словами, одним із загиблих міг бути чоловік Тетяни.

“Приходжу… Впізнала його по кросівках, по штанах. Він, бідненький, лежав обмочений. Обличчя понівечене, він вже холодний. Його розвернули трохи, а на обличчі така вм’ятина”, – розповіла жінка.

Вона додала, що її чоловіку вистрелили у голову, а на тілі були сліди катувань.

Ще один мешканець Бучі, Олександр розповів, що у перший день російської окупації, 27 лютого, люди ховались від росіян у під’їзді одного з будинків.

“Там було 6 чоловіків та 3 чи 4 жінки. З шести чоловіків трьох убили. У перший день Женю застрелили, просто так. Ми навіть не знаємо, чому. Другого, Льоню, застрелили вранці. Подивились його документи і вистрілили у спину. Третього вбили, коли напились. Вони заставили його зібрати телефони. Він зібрав, приніс їм, а вони його застрелили та щей гранату кинули”, – сказав Олександр.

За словами чоловіка, окупанти застрелили і його брата, коли він просто йшов з дому до укриття. Він додав, що росіяни системно вбивали мирних мешканців і навіть хвалились цим.

Олександр наголосив, що на його вулиці просто вбивали людей, а в інших районах Бучі мирних мешканців катували, зав’язували руки та розстрілювали.

Інший житель Бучі, Віктор, розповів, що бачив тіла людей серед вулиці, у яких просто були прострілені голови.

“Спочатку все було тихо, вони просто ходили по вулиці, а вже останні 4-5 днів було чути звуки вистрілів. То поодинокі звуки, то черга вистрілів. Дуже багато стріляли, зі всіх сторін”, – наголосив Віктор.

Телеканал “Дом” також опублікував свідчення мирних мешканців Бучі про життя у російській окупації.

Один з чоловіків повідомив, що коли до їхнього житлового комплексу приїхала перша колона окупантів, вони знесли ворота, заїхали танками та почали все руйнувати.

“У нашому комплексі 600 квартир. Всі пограбовані. Виносили все, що має хоч якусь цінність. Холодильники, мікрохвильові печі, телефони, ноутбуки, навіть пральні машини”, – розповів житель Бучі.

Він додав, що окупанти проживали у квартирах людей, а в одному із приміщень створили свій штаб.

Інша жителька Бучі розповіла, що окупанти просто так розстріляли чоловіка. Коли вбитого ховали за гаражами, над головами людей пролетіли кулі окупантів.