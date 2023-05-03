Російська розвідка допомогла Ірану викрити британського агента Алірезу Акбарі, який передавав секретну інформацію про іранську ядерну програму на Захід. У січні його стратили,

Про це мовиться в матеріалі The New York Times.

У січні 2023 року Іран оприлюднив інформацію про страту Алірезу Акбарі, який з 2000 по 2008 роки був заступником міністра оборони Ірану і радником кількох вищих посадовців країни. У 2019 році влада Ірану заарештувала його за звинуваченням у шпигунстві.

Вище керівництво країни переконане, що Акбарі був завербований британською розвідкою MI6 і з 2004 року передавав на Захід важливі дані про іранську ядерну програму. Як повідомляється, саме інформація зібрана Акбарі допомогла Заходу розкрити справжнє призначення підземного комплексу Фордо в Ірані – головного центру виробництва збагаченого урану країни.

Зазначено, що у 2008 році Акбарі покинув пост і переїхав до Великої Британії, де в 2012 році отримав громадянство. У 2019 році його запросили з візитом до Ірану, проте по приїзду в країну – затримали.

За даними NYT, Іран встановив, що Акбарі був джерелом витоку Фордо. Як пояснили два іранці, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, російська розвідка підтвердила цю інформацію. “Незрозуміло, яким чином Росія, близький союзник Ірану, змогла виявити цю інформацію”, – пише видання.

За декілька днів до страти Акбарі вдалося передати на Захід аудіоповідомлення зі словами про постійні знущання та допити, які змусили його зізнатися у всьому.

Нагадаємо, що 14 січня в Ірані заявили про страту 61-річного громадянина Ірану та Великої Британії Алірези Акбарі, якого звинувачували нібито у корупції та шпигунстві на користь британської розвідки. Втім, у Сполученому Королівстві назвали рішення Ірану “політично вмотивованим”.

У Великій Британії страту Алірези Акбарі назвали “політично вмотивованою”, а прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав, що приголомшений стратою. За його словами, це “черствим та боягузливий акт, здійсненим варварським режимом”.