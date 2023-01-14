14 січня в Ірані заявили про страту 61-річного громадянина Ірану та Великої Британії Алірези Акбарі, якого звинувачували нібито у корупції та шпигунстві на користь британської розвідки. Втім, у Сполученому Королівстві назвали рішення Ірану "політично вмотивованим".

Про це повідомляє Reuters, а також прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у Twitter.

Раніше Акбарі обіймав посаду заступника міністра в іранському оборонному відомстві. Зазначається, що його заарештували у 2019 році.

У Великій Британії страту Алірези Акбарі назвали “політично вмотивованою”, а прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав, що приголомшений стратою. За його словами, це “черствим та боягузливий акт, здійсненим варварським режимом”.

Згодом британці запровадили санкції проти генпрокурора Ірану Мохаммада Джафара Монтазері, який є однією з найвпливовіших фігур у судовій системі Ірану та відповідає за судовий процес і застосування смертної кари.