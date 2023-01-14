Про це повідомляє Reuters, а також прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у Twitter.
Раніше Акбарі обіймав посаду заступника міністра в іранському оборонному відомстві. Зазначається, що його заарештували у 2019 році.
У Великій Британії страту Алірези Акбарі назвали “політично вмотивованою”, а прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав, що приголомшений стратою. За його словами, це “черствим та боягузливий акт, здійсненим варварським режимом”.
Згодом британці запровадили санкції проти генпрокурора Ірану Мохаммада Джафара Монтазері, який є однією з найвпливовіших фігур у судовій системі Ірану та відповідає за судовий процес і застосування смертної кари.
“Накладення на нього санкцій сьогодні підкреслює нашу огиду до страти Алірези Акбарі та наше зобов’язання притягнути режим до відповідальності за його жахливі порушення прав людини”, — йдеться в заяві.
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