Розвідувальні органи США перевіряють методи оцінювання бойових сил іноземних військових на тлі тиску з боку законодавців, які стверджують, що чиновники двічі за рік зазнали невдач у двох зовнішньополітичних кризах в Україні та Афганістані.

Про це інформує американський телеканал CNN.

В секретному листі від комітету Сенату з розвідки було вказано, що відомства недооцінили довготривале протистояння українських військ російським. Натомість переоцінили протистояння афганських бойовиків проти Талібану. Під сумнів поставили методологію, яка лежить в основі оцінок розвідувальної спільноти, і основні припущення, що стоять за ними.

Натомість одна менша розвідувальна служба Держдепу точніше оцінила здатність українських військових протистояти Росії. Попри те, що ця оцінка була розповсюджена в уряді США, вона не перекреслила прогнози ширшої розвідувальної спільноти.

Критики стверджують, що США могли б почати озброювати Україну швидше і важчим озброєнням, якби розвідувальна спільнота оцінила, що у неї є шанс воювати проти російської армії. У дні, що передували війні, розвідувальна спільнота повідомила політикам, що Київ, ймовірно, впаде через три-чотири дні після російського вторгнення.

“Я думаю, що ми пропустили важливу проблему, яка мала значний вплив на те, як це розгорталося. І якби ми краще впоралися з прогнозом, ми могли б зробити більше, щоб допомогти українцям”, – заявив сенатор Ангус Кінг, незалежний від штату Мен, під час напруженої розмови з вищим чиновником оборонної розвідки на публічних слуханнях.

Уряд США визнав, що розвідувальна спільнота має переглянути методи оцінювання збройних сил інших країн.

В Україні чиновники загалом вважають, що розвідувальне співтовариство надало надто великого значення звичайним військовим перевагам Росії і не врахувало, наскільки важливою буде воля України до боротьби для конфлікту.

Лише одне розвідувальне агентство точно передбачило, що український опір буде набагато ефективнішим, ніж більшість вважали – відділ розвідки Держдепартаменту, Бюро розвідки та досліджень.

Чиновник Держдепартаменту заявив, що опитування громадської думки є одним з інструментів, що викликають довіру до української кампанії опору. За результатами подібних опитувань, стало відомо, що протягом осені 2021 року та у 2022 році, відбулося зростання антиросійських настроїв та готовність українців до збройного протистояння.

Тим часом інші розвідувальні служби зосередилися на тому, наскільки сильно Україна перевершила російських військових. На папері Росія мала перевагу в плані озброєння, техніки та живої сили.

Здається, ніхто не очікував, наскільки погано Росія проведе свою початкову кампанію. Попри те, що розвідувальний відділ Держдепартаменту був оптимістичнішим щодо ефективності України, він також переоцінив військовий потенціал Росії, сказав генерал-лейтенант Управління оборонної розвідки Скотт Бер’єр. Також Скотт Бер’єр заявив, що двомісячний конфлікт зараз перебуває у “трохи глухому куті”.

Огляд розвідувальної спільноти, який передував листу від комітету Сенату, використовує Україну та Афганістан як приклади, щоб спробувати краще зрозуміти, які показники мають використовувати чиновники, щоб передбачити, наскільки успішними будуть іноземні військові, коли зіткнуться з вогнем противника.

“Я б сказала, що це поєднання волі до боротьби та спроможності”, – сказала директор національної розвідки Авріл Хейнс під час публічних слухань у вівторок. “Обидва з них є питаннями, які… досить складні для ефективного аналізу, і ми розглядаємо різні методології для цього”.