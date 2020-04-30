Керівництво Офісу Генерального прокурора може тиснути на прокурорів у справі розслідування вбивства активістки та чиновниці Катерини Гандзюк.

Про це йдеться у матеріалі #Букв “Справа Гандзюк. Чому активісти пікетують Венедіктову, а ТСК хоче її допитати”.

За словами адвоката сім’ї Гандзюк Євгенії Закревської, минулого тижня в Офісі генпрокурора ліквідували департамент нагляду за спецорганами (який, зокрема, займався справою Гандзюк, – ред).

“Зазвичай прокурора звільнити доволі складно. Але наразі всі члени цього департаменту поза штатом, що є одним із елементів тиску. Адже поки їх не перепризначать на нові посади – їх можуть понизити, відправити на абсолютно іншу посаду. Вони в підвішеному стані. Виникла ситуація, коли вони стали залежними від свого керівництва. Ймовірно, це вплинуло на те, що прокурори переоцінили докази у справі Каті і тепер вважають, що можуть завершувати розслідування і йти до суду”, – сказала Закревська.

Вона підкреслила, що не знає, навіщо Офіс Генерального прокурора зробив це саме зараз.

“Але підозрювані дуже зраділи цьому рішенню. Бо лейтмотив захисту того ж Мангера всі ці 9 місяців був приблизно такий: справу як є, без додаткових доказів, треба передавати до суду”, – зазначила Євгенія Закревська.