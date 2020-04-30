У Генеральної прокуратури достатньо доказів для завершення розслідування і передачі справи відносно Владислава Мангера та Олексія Левіна до суду. Хоча ще кілька тижнів тому представники Офісу генпрокурора заявляли зовсім протилежне.

Про це йдеться у матеріалі #Букв “Справа Гандзюк. Чому активісти пікетують Венедіктову, а ТСК хоче її допитати”.

За словами члена парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі активістки і чиновниці Катерини Гандзюк, депутата партії “Голос” Соломії Бобровської, в ТСК відбулася зустріч з представниками СБУ та Офісу Генерального прокурора.

“Це було приблизно в середині березня, ми тоді вперше зустрілися з Венедіктовою в ролі генпрокурора. Я ставила питання щодо Владислава Мангера, який досі є головою Херсонської облради. І представники прокуратури відповіли, що “підстав для обвинувачення і відсторонення Мангера недостатньо”. Також були аналогічні питання щодо Андрія Гордєєва та Євгена Рищука (ексголова Херсонської ОДА та його ексзаступник, яких покійна Гандзюк називала можливими замовниками нападу – авт.). І була відповідь, що по них наразі іще менше доказів і їх пошук триває. На мою думку, понадтермінове прискорення слідства просто завершило будь-які намагання притягнути імовірних замовників цього злочину до відповідальності”, – заявила в коментарі #Буквам Соломія Бобровська.

Раніше народні депутати, члени тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування нападів на активістів Катерину Гандзюк та Сергія Стерненка, готові піти на силовий привід свідків на засідання ТСК.

Варто зазначити, що представники парламентської Тимчасової слідчої комісії запросили Ірину Венедіктову та Івана Баканова на своє засідання, яке має відбутися 30 квітня о 17:00.

Нагадаємо, в грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк. Згодом підозри оголосили трьом особам.

Главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО.

4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну — помічникові депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангера. Зазначалося, що Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук. Він був затриманий на території Болгарії в січні 2020 року та згодом заарештований на 40 діб. 22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. 16 березня він був екстрадований.