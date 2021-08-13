Про це інформує видання Rolling Stone.
Кліп з’явився на YouTube-каналі Lizzo. В описі до нього Таня Муїньо зазначена як режисерка відео.
Пісня називається “Rumors” (“Чутки”).
Схоже, що під час створення відеокліпу до неї режисерка надихалася культурою і мистецтвом Стародавньої Греції.
У кліпі Cardi B та Lizzo постають в образі богинь, одягнених у позолочене вбрання, які руйнують “чутки” та плітки (при цьому саркастично співаючи, що “всі чутки правильні”). Таким чином співачки жартують з чуток, які їх оточують.
У відео Cardi B та Lizzo танцюють на тлі хмар, античних колон, великих амфор тощо.
Відомо, що Lizzo написала цю пісню ще в лютому. Це її перший сингл за останні два роки (з 2019 року).
Варто відзначити, що Таня Муїньо – одеситка. Вона відома не лише як кліпмейкер, але і як фотограф, стиліст і дизайнер.
Як інформує Vogue, сім років тому Муїньо запустила власний бренд Jealousy, який успішно продається в США, Великій Британії та інших країнах.
Муїньо відома своєю роботою над кліпами популярних українських виконавців: MONATIK, “Время и Стекло”, NK (Настя Каменських), Мішель Андраде та інших.
У 2019 році українка стала режисером кліпу всесвітньо відомої американської співачки Кеті Перрі (на пісню “Small Talk”).
А взимку цього року Муїньо зняла відеокліп для Cardi B на пісню “RIP 2020”.
- Cardi B стала першою реп-виконавицею в історії, пісню якої придбали 10 мільйонів разів. Композиція Bodak Yellow отримала статус діамантової.