Українська кліпмейкерка і режисерка Tanu Muiño (Таня Муїньо) зняла відеокліп на спільний трек американської хіп-хоп виконавиці Cardi B (повне ім'я Белкаліс Марленіс Альманзар) та американської реперки Lizzo (Мелісси Вівіан Джефферсон).

Про це інформує видання Rolling Stone.

Кліп з’явився на YouTube-каналі Lizzo. В описі до нього Таня Муїньо зазначена як режисерка відео.

Пісня називається “Rumors” (“Чутки”).

Схоже, що під час створення відеокліпу до неї режисерка надихалася культурою і мистецтвом Стародавньої Греції.

У кліпі Cardi B та Lizzo постають в образі богинь, одягнених у позолочене вбрання, які руйнують “чутки” та плітки (при цьому саркастично співаючи, що “всі чутки правильні”). Таким чином співачки жартують з чуток, які їх оточують.

У відео Cardi B та Lizzo танцюють на тлі хмар, античних колон, великих амфор тощо.

Відомо, що Lizzo написала цю пісню ще в лютому. Це її перший сингл за останні два роки (з 2019 року).

Варто відзначити, що Таня Муїньо – одеситка. Вона відома не лише як кліпмейкер, але і як фотограф, стиліст і дизайнер.

Як інформує Vogue, сім років тому Муїньо запустила власний бренд Jealousy, який успішно продається в США, Великій Британії та інших країнах.

Муїньо відома своєю роботою над кліпами популярних українських виконавців: MONATIK, “Время и Стекло”, NK (Настя Каменських), Мішель Андраде та інших.

У 2019 році українка стала режисером кліпу всесвітньо відомої американської співачки Кеті Перрі (на пісню “Small Talk”).

А взимку цього року Муїньо зняла відеокліп для Cardi B на пісню “RIP 2020”.