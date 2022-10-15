Про це повідомило молдовське видання Newsmaker.
21 вересня уряд Румунії ухвалив рішення виділити Молдові, Україні, Грузії та Йорданії $1,4 мільйона.
Зокрема, Румунія виділила до трастового фонду зміцнення обороноздатності Молдови $600 тисяч, Україні в межах комплексного пакета допомоги НАТО-Україна румунська влада надасть $400 тисяч, Грузії — $300 тисяч, Йорданії — $100 тисяч.
Як зазначається на офіційному сайті НАТО, з 2015 року Альянс надає індивідуальну підтримку зусиллям Молдови для реформування та модернізації оборони в межах Ініціативи нарощування оборонного та пов’язаного з ним потенціалу безпеки.
За цією ініціативою НАТО може надавати різні види підтримки, починаючи зі стратегічного консультування з питань реформи сектору оборони та безпеки, і закінчуючи навчанням та підготовкою військових, або консультуванням та допомогою у спеціалізованих галузях, таких як логістика чи кіберзахист.
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