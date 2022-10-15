Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що надіслав органам влади 4 країн, зокрема Молдові та Україні, листи з інформацією про виділення їм $1,4 мільйона в межах ініціативи НАТО.

Про це повідомило молдовське видання Newsmaker.

21 вересня уряд Румунії ухвалив рішення виділити Молдові, Україні, Грузії та Йорданії $1,4 мільйона.

Зокрема, Румунія виділила до трастового фонду зміцнення обороноздатності Молдови $600 тисяч, Україні в межах комплексного пакета допомоги НАТО-Україна румунська влада надасть $400 тисяч, Грузії — $300 тисяч, Йорданії — $100 тисяч.

Як зазначається на офіційному сайті НАТО, з 2015 року Альянс надає індивідуальну підтримку зусиллям Молдови для реформування та модернізації оборони в межах Ініціативи нарощування оборонного та пов’язаного з ним потенціалу безпеки.

За цією ініціативою НАТО може надавати різні види підтримки, починаючи зі стратегічного консультування з питань реформи сектору оборони та безпеки, і закінчуючи навчанням та підготовкою військових, або консультуванням та допомогою у спеціалізованих галузях, таких як логістика чи кіберзахист.