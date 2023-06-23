Джерело: Міністерство енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко в межах конференції з відновлення України у Лондоні провів зустріч з міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску.

Сторони обговорили заходи з посилення енергетичної безпеки в регіоні, а також допомогу українському енергосектору у відновленні та відбудові об’єктів інфраструктури, зруйнованих внаслідок російських атак.

Особливу увагу на зустрічі міністри приділили заклику Міністерства енергетики України до іноземних партнерів поділитися додатковими прибутками, які енергетичні компанії отримали внаслідок розв’язаної Росією війни в Україні, що зумовило істотні стрибки цін на енергоринках, а відтак – незаплановані доходи їхніх гравців.

У відповідь на це звернення міністерка енергетики Румунії Вірджил Даніель Попеску проінформував українську сторону про готовність румунських колег розглянути цю ініціативу.

Під час зустрічі в Лондоні Герман Галущенко та Лумініца Одобеску обговорили шляхи і напрямки реалізації відповідних намірів.

Нагадаємо, першою рішення про спрямування 10%, або EUR12 млн, надприбутків на відновлення України ухвалила Міжнародна енергетична компанія Ignitis Group зі штаб-квартирою у Вільнюсі (Литва).