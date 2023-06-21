Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що програма розвитку Організації Об'єднаних Націй спільно з партнерами акумулює для відновлення України один мільярд доларів.

Джерело: Денис Шмигаль у Facebook

Відповідну заяву зробив голова ПРООН Ахім Штайнер під час візиту до Києва. Своєю чергою, Прем’єр подякував Програмі розвитку ООН за “цей своєчасний крок”.

Під час зустрічі сторони обговорили потреби України для швидкої відбудови і гуманітарного розмінування, а також підтримку релокованих підприємств і малих та середніх підприємців, які втратили свій бізнес під час війни та хочуть розпочати його з нуля.

Як запевнив Шмигаль, ПРООН готова допомогти в цих питаннях. Зокрема, готуються ініціативи з навчання і перекваліфікації підприємців та розвиток потенційно експортних виробництв. Також ПРООН підтримає відновлення енергетичної інфраструктури.

“Вдячний Програмі розвитку ООН за послідовну допомогу протягом повномасштабної війни та за сприяння реалізації невідкладних пріоритетів уряду у відновленні”, — відзначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй українські фахівці вже знешкодили 540 тисяч мін та снарядів на території, де проживають близько 3,8 мільйона людей.

Варто додати, що країни- члени “Групи семи” підтримають відновлення транспортної інфраструктури України та сприятимуть розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції.

Крім того, як стало відомо, військова допомога Україні з боку Данії буде збільшена до 3,21 млрд доларів впродовж 2023-2028 років.

Водночас Сполучені Штати надають 205 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для українців.

Зауважимо, в міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили, що через бухгалтерську помилку США можуть витратити для озброєння України на 6 млрд доларів більше, аніж було заплановано.