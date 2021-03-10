Британський актор Руперт Грінт, відомий за роллю Рона Візлі у фільмах про юного чарівника Гаррі Поттера, поділився спогадами про роботу над легендарною франшизою.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Грінт з’явився в подкасті Декса Шепарда “Armchair Expert” і розповів про роботу над фільмами про Поттера з 2001 по 2011 роки.

За словами актора, робота над франшизою часом здавалася “задушливою”, оскільки, по суті, доводилося перебувати в одній і тій же обстановці протягом 10 років.

“Був час, коли це здавалося досить задушливим, це було важко, тому що зйомки відбувалися щодня протягом 10 років, в кінці кінців”, – наголосив Грінт.

“Іноді мені здавалося: “Я хочу зайнятися чимось ще. Подивися, що ще є”, – додав актор.

Він зазначив, що процес зйомок нагадував йому “День бабака” (мова йде про комедію, за сюжетом якої метеоролог потрапляє в часову петлю під час щорічного святкування Дня бабака і нескінченно проживає цей день заново).

“Це просто ніколи не закінчувалося. Щороку ми поверталися. І це було щось на кшталт “Дня бабака”, оскільки були одні й ті ж декорації. Були ті ж люди”, – розповів Грінт.

За словами актора, водночас “це було здорово”. “Мені це подобалося”, – зазначив він.

Грінт додав, що, хоча він працював з одними і тими ж людьми протягом 10 років, створення фільмів про Гаррі Поттера було “відмінним досвідом”, оскільки актори і знімальна група стали для нього сім’єю.

“Це був чудовий досвід. Така приємна сімейна атмосфера. Це завжди була та ж команда, з якою ми виросли, тому це було відмінне місце”, – розповів актор, якого цитує видання “E! Online”.

Грінт зізнався, що досі не подивився всі фільми про Гаррі Поттера, але переглянув перший фільм франшизи “Гаррі Поттер і філософський камінь” двічі.

“Мені здається ще занадто рано. Я не можу повністю абстрагуватися, і поглянути всьому цьому в очі”, – сказав актор.

ДОВІДКА. Фільми про Гаррі Поттера – серія кінострічок, заснованих на книгах про Гаррі Поттера британської письменниці Джоан Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з десяти фільмів в жанрі фентезі – починаючи з фільму “Гаррі Поттер і філософський камінь” (2001) і закінчуючи стрічкою “Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина 2” (2011). Деніел Редкліфф, Руперт Грінт і Емма Уотсон зіграли ролі трьох головних героїв: Гаррі Поттера, Рона Візлі і Герміони Грейнджер.

Також були зняті спін-офф “Фантастичні звірі і де їх шукати” (2016) і його сіквел “Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда” (2018).