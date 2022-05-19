Віднині в Україні замість "Русского радио" офіційно працює "Радіо Байрактар". Станцію було перейменовано у зв’язку з військовою агресією РФ.

Зокрема про це йдеться в повідомленні Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення.

Відомо, що станція “Русское радио” працювала в Україні з 2001 року.

Група радіостанцій TAVR Media, яка володіла “Русским радио”, повідомляє, що ще у 2014 році відчувала репутаційні втрати від назви. Однак станція продовжувала працювати, бо керівництво розуміло, що “Русское радио” слухають на сході та півдні України, на окупованих територіях, зокрема, у Криму.

Тоді назву не змінили, бо це був спосіб донесення до людей проукраїнської та продержавної інформації через звичний для них канал мовлення.

Наразі ситуація потребує рішучих дій та відмови від назви, заявили власники хвилі. Тому “Русское радио” стало “Радіо Байрактар”.

“ТОВ “ТРО “Русское Радио”” — Україна» (позивні “Русское Радио”), м. Київ, змінило свої позивні. Тепер в ефірі ця радіостанція звучатиме як “Радіо Байрактар”, — зазначається в повідомленні Нацради України з питань телебачення та радіомовлення.