Про це раніше розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв’ю РБК-Україна.
Камери автоматичної фіксації ПДР з 1 липня будуть реєструвати не тільки перевищення швидкісного режиму, але і проїзд на червоне світло, і їзду по смузі для громадського транспорту. Йдеться про автобусні, тролейбусні та трамвайні засоби пересування.
“З 1 липня ми запускаємо й інші функції системи: почнемо контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду по смузі для громадського транспорту”, – повідомив Геращенко.
Також, за його словами, Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт про значне збільшення суми штрафу за перевищення швидкості. Згідно з проєктом, перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год може обійтися в 3400 грн.
Крім того, в планах МВС за 2 роки встановити близько 1000 нових камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.
- Нагадаємо, з 1 червня в уУкраїні запрацювала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР).
- МВС запустило додаток для перевірки наявності штрафів за порушення ПДР.