З 1 липня система автоматичної фіксації порушень ПДР контролюватиме не лише перевищення швидкості автомобілів, а й фіксуватиме інші порушення. Зокрема, проїзд на червоне світло, і їзду по смузі для автобусів та тролейбусів.

Про це раніше розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв’ю РБК-Україна.

Камери автоматичної фіксації ПДР з 1 липня будуть реєструвати не тільки перевищення швидкісного режиму, але і проїзд на червоне світло, і їзду по смузі для громадського транспорту. Йдеться про автобусні, тролейбусні та трамвайні засоби пересування.

“З 1 липня ми запускаємо й інші функції системи: почнемо контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду по смузі для громадського транспорту”, – повідомив Геращенко.

Також, за його словами, Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт про значне збільшення суми штрафу за перевищення швидкості. Згідно з проєктом, перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год може обійтися в 3400 грн.

Крім того, в планах МВС за 2 роки встановити близько 1000 нових камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.