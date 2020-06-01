#Букви розповідають, які столичні дороги оснащені камерами відеофіксації.
Нагадаємо, що систему автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху в столиці запустили в тестовому режимі 12 березня.
У Києві камери встановлені на:
- вул. Олени Теліги, 39
- Набережне шосе, 4 (навпроти)
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
- вулиця Братиславська, 18
- Чоколівський бульвар, 24
- Північний міст (в напрямку лівого берегу)
- Північний міст (в напрямку правого берегу)
- Броварський проспект. (м. Лівобережна)
- Броварський проспект/ вул. Будівельників
- Південний міст (в напрямку лівого берегу)
- Південний міст ( в напрямку правого берегу)
- проспект Героїв Сталінграда, 25
- проспект Володимира Маяковського, 56
- проспект Володимира Маяковського, 65
- Дружби народів бульвар, 27
- Дружби народів бульвар, 36
- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
Камери на дорогах державного значення:
- З 00:00 1 червня в Києві запрацювала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Уже є перший штраф за перевищення швидкості.
- На дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер працюють у столиці. Ще 5 КАФ будуть встановлені у Львівській області. Всього в планах до кінця року – ще 220 КАФ.
- Раніше розповідали, як виглядатимуть камери автофіксації порушень ПДР.
- Юрист, керуючий партнер юридичної компанії “Pronin & Partners” Євген Пронін розповів, що в Україні за несплату штрафу, виписаного за порушення правил дорожнього руху, можуть заблокувати банківські рахунки. У такому випадку існує певний алгоритм дій.