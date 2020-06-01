#Букви розповідають, які столичні дороги оснащені камерами відеофіксації.

Нагадаємо, що систему автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху в столиці запустили в тестовому режимі 12 березня.

У Києві камери встановлені на:

  • вул. Олени Теліги, 39
  • Набережне шосе, 4 (навпроти)
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
  • вулиця Братиславська, 18
  • Чоколівський бульвар, 24
  • Північний міст (в напрямку лівого берегу)
  • Північний міст (в напрямку правого берегу)
  • Броварський проспект. (м. Лівобережна)
  • Броварський проспект/ вул. Будівельників
  • Південний міст (в напрямку лівого берегу)
  • Південний міст ( в напрямку правого берегу)
  • проспект Героїв Сталінграда, 25
  • проспект Володимира Маяковського, 56
  • проспект Володимира Маяковського, 65
  • Дружби народів бульвар, 27
  • Дружби народів бульвар, 36
  • Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
  • Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Камери на дорогах державного значення:

  • З 00:00 1 червня в Києві запрацювала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Уже є перший штраф за перевищення швидкості.
  • На дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер працюють у столиці. Ще 5 КАФ будуть встановлені у Львівській області. Всього в планах до кінця року – ще 220 КАФ.
  • Раніше розповідали, як виглядатимуть камери автофіксації порушень ПДР.
  • Юрист, керуючий партнер юридичної компанії “Pronin & Partners” Євген Пронін розповів, що в Україні за несплату штрафу, виписаного за порушення правил дорожнього руху, можуть заблокувати банківські рахунки. У такому випадку існує певний алгоритм дій.