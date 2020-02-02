Згідно з постановою Кабміну, з 1 березня українські громадяни не зможуть перетинати державний кордон з Російською Федерацією при наявності внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну № 1056 від 18 грудня 2019 року.

Українські громадяни, які наразі знаходяться в РФ, зможуть повернутися в країну після 1 березня за внутрішніми паспортами.

“Такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю. Вони дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів”, – пояснили у відомстві.

Також в МВС зробили акцент на тому, що таке нагадування не варто розцінювати, як заклик відвідувати Російську Федерацію, зазначивши, що за закордонним паспортом українці можуть відвідати без віз безліч країн.