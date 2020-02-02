Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну № 1056 від 18 грудня 2019 року.
Українські громадяни, які наразі знаходяться в РФ, зможуть повернутися в країну після 1 березня за внутрішніми паспортами.
“Такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю. Вони дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів”, – пояснили у відомстві.
Також в МВС зробили акцент на тому, що таке нагадування не варто розцінювати, як заклик відвідувати Російську Федерацію, зазначивши, що за закордонним паспортом українці можуть відвідати без віз безліч країн.
- Раніше повідомлялося, що депутати чотирьох фракцій вимагають від Служби безпеки України (СБУ) не пускати до України російських виконавців, які відкрито підтримують анексію Криму, зокрема Валерія Сюткіна та Олександра Сєрова.
- Служба безпеки України заборонила всім трьом учасницям російської групи “Воровайки” в’їзд на територію України.