З березня на 10 % зросла кількість громадян України, які не схвалюють заяви і дії президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, оцінюючи діяльність глави держави в квітні-травні цього року, 47 % респондентів відповіли, що схвалюють дії і заяви президента Зеленського. У попередні місяці цей показник був вищим: у квітні – 51 %, в березні – 52 %.

Водночас 37 % опитаних повідомили, що не схвалюють заяви і дії глави держави. У квітні цей показник становив 35 %, а в березні 27 %.

Опитування проводилося з 14 по 17 травня методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються тимчасово окуповані території України. Під час опитування проведено 2000 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2 % для показників близьких до 50 %, 2,1 % – для показників близьких до 25 %, 1,4 % – для показників близьких до 10 %.