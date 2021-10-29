Лідери 20 провідних економік світу зберуться в Римі на перший очний саміт від початку пандемії. В центрі уваги — зупинення епідемії, прискорення економічного зростання та уповільнення кліматичних змін.

Про це повідомляють агентство Reuters.

30-31 жовтня в Римі відбуватиметься саміт країн “Великої двадцятки” (Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія та Європейський Союз).

Лідери цих країн — за винятком президентів Росії та Китаю Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, які долучаться дистанційно — зберуться очно вперше за останні 2 роки.

Про що говоритимуть світові лідери?

Зустріч у Римі відбудеться під гаслом “Люди, планета, процвітання”. В центрі уваги — питання щодо зупинення глобальної пандемії, прискорення економічного зростання та уповільнення зміни клімату.

Ця подія передуватиме масштабній зустрічі в Глазго, Шотландія — саміту ООН з клімату, відомій як COP26. Багато лідерів, які прибудуть до Риму, зокрема, президент США Джо Байден, одразу ж після цього вилетять до Шотландії.

У COP26 беруть участь майже 200 країн, але блок G20, до якого входять Бразилія, Китай, Індія, Німеччина та США, є панівним, на який припадає понад 80% світового валового внутрішнього продукту, 60% населення та приблизно 80% світових викидів парникових газів.

Очікується, що зустріч цими вихідними стане маркером того, чи вдасться досягти успіху на перемовинах у Глазго.

Країни G20 наразі не мають згоди у питаннях щодо поступової відмови від вугілля та обмеження глобального потепління до 1,5 градуса за Цельсієм.

Маріо Драгі — прем’єр-міністр Італії, яка головуватиме на саміті, прагне досягти консенсусу щодо зобов’язання скоротити викиди метану на 30% до 2030 року у порівнянні з рівнями 2020 року.

Переговори також стосуватимуться того, аби багаті країни виконали обіцянку 2009 року щодо надання бідним країнам 100 млрд доларів на рік, щоб допомогти їм адаптуватися до зміни клімату.

Також очікується, що лідери G20 ухвалять мінімальну ставку глобального податку в розмірі 15% для великих компаній. Угоди про це було досягнуто на початку цього місяця.

Крім цього. на порядку денному — кроки для припинення глобальної пандемії коронавірусу. В п’яницю міністри фінансів та охорони здоров’я G20 оголосили про наміри щепити 70% населення світу до середини 2022 року. Утім вони поки не дійшли згоди щодо механізму фінансування цього.