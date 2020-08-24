Відео опубліковано в офіційному Instagram-акаунті хмарочоса.

“Бурдж-Халіфа” освітлений кольорами українського прапора на честь Дня Незалежності, бажаючи народу України процвітання і миру”, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, “Бурдж-Халіфа” — це найвищий будинок, а також найвища споруда і єдиний 828-метровий і 163-поверховий хмарочос у світі. За формою будівля нагадує сталагміт.

Будівництво хмарочосу почалося у 2004 році. Вже у 2007 році його було визнано найвищою будівлею в світі. Урочиста церемонія відкриття відбулася 4 січня 2010 року.

Загальна вартість споруди — 1,5 млрд доларів. Його проєкт був розроблений американським архітектурним бюро Skidmore, Owings and Merrill, яке також проєктувало Вілліс-тауер в Чикаго, Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку і багато інших відомих будівель.