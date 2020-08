View this post on Instagram

نضيء #برج_خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدّم #BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day, wishing the people of Ukraine prosperity and peace.