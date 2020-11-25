Відповідний допис Гармаш опублікував в Facebook.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 25 листопада, в форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

За її підсумками в пресслужбі делегації не інформували про будь-які зрушення в обговоренні ключових питань, якими займається ТКГ. Було повідомлено лише про ініціативу провести позачергове засідання, а також про дві вимоги української сторони: нова зустріч “нормандської четвірки” має відбутися до кінця року, до того ж часу Росія повинна чітко визначити свою позицію щодо виконання домовленостей.

При цьому, за словами Гармаша, атмосфера на зустрічі була вкрай напруженою.

“Сьогодні була найжорсткіша ТКГ на моїй пам’яті. Вони дістали навіть всетерплячого, дипломатичного Кравчука!”, — написав він.

У центрі обговорення, зазначає член ТКГ, був “План спільних кроків” для групи. Як відомо, раніше українська сторона представила свій план, Представники російської делегації в Тристоронньої контактній групі відкинули цей план і підтримали запропонований бойовиками.

Українська сторона рішуче виступила за те, що Росія офіційно підтвердила таку позицію, чого зроблено не було.

“Сьогодні на ТКГ, на чергове прохання Кравчука до РФ офіційно представити в ТКГ план дій від російської делегації, або подати план ОРДЛО від імені Російської делегації, Гризлов заявив, що якби такий план і з’явився, то це було б втручанням Росії у внутрішні справи України, на що Росія, звичайно ж, піти не може… Відсміялися? Можна продовжувати?”, — розповів Гармаш.

Член делегації зазначив, що Москва не хоче брати на себе відповідальність за досягнуті домовленості та продовжує грати в посередника, а не учасника переговорів. “Дорожні карти”, представлені ОРДЛО, за його словами, не мають спрямовані не на мирне врегулювання, а на надання суб’єктності “ЛДНР” та зниження ролі “нормандської четвірки”.

Гармаш наголосив, що Україна не може прийняти план заходів, підготовлений запрошеними Росією членами ОРДЛО, оскільки вони не є членом ТКГ і, згідно з Мінськими домовленостями, мають виконувати функції консультантів. Крім того, має бути сторона, відповідальна за виконання запропонованого плану.

“Всі рішення, напрацьовані в ТКГ, буде імплементувати або не імплементувати Верховна Рада України. А як вона може імплементувати план з врегулювання конфлікту, якщо друга сторона конфлікту (фінансує і контролює його) не хоче подавати його від свого імені як член ТКГ і учасник переговорів, а просовує від тих, хто не є членом, не суб’єкт і не несе відповідальності за невиконання прийнятих рішень? Більш того, ці не члени зацікавлені в тому, щоб конфлікт не закінчувався, тому що поки він йде, — вони “міністри” і “полпреди”, а ким вони будуть в разі його закінчення — дрібними клерками в Росії?”, — додав Гармаш.