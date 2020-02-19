Літак авіакомпанії SkyUp з українцями вилетів з китайського міста Ухань, який став осередком епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Китаї.

Літак піднявся в повітря о 00:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом). Орієнтовний час прибуття в Україну – 8 година ранку. По дорозі в Україну лайнер здійснить технічну посадку в Алмати.

Літак доставить з Китаю 48 громадян України і 27 іноземців: 8 громадян Аргентини, 5 – Домініканської Республіки, 5 – Еквадору, 4 – Сальвадора, 2 – Коста-Ріки і по 1 – Ізраїлю, Чорногорії та Панами.

Фото: Посольство України в Китаї

Пасажирів літака разом з екіпажем і представниками інших служб, задіяних в евакуації, помістять на 14-денну обсервацію. Місце, де людей ізолюють, тримається в таємниці.