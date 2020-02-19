Про це повідомляє пресслужба посольства України в Китаї.
Літак піднявся в повітря о 00:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом). Орієнтовний час прибуття в Україну – 8 година ранку. По дорозі в Україну лайнер здійснить технічну посадку в Алмати.
Літак доставить з Китаю 48 громадян України і 27 іноземців: 8 громадян Аргентини, 5 – Домініканської Республіки, 5 – Еквадору, 4 – Сальвадора, 2 – Коста-Ріки і по 1 – Ізраїлю, Чорногорії та Панами.
Фото: Посольство України в Китаї
Пасажирів літака разом з екіпажем і представниками інших служб, задіяних в евакуації, помістять на 14-денну обсервацію. Місце, де людей ізолюють, тримається в таємниці.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкрив деталі евакуації українців із китайського міста Ухань. Йдеться про 56 людей. Серед них – українські та іноземні громадяни. Наразі дата евакуації запланована на 20 лютого. Безпосередньо перед посадкою в літак громадяни пройдуть медичний огляд, і ті, у кого будуть симптоми ГРВІ та підвищення температури до 37,2, до польоту допущені не будуть. Після посадки в Україні пасажирів і екіпаж з персоналом відправлять на карантин, а літак пройде спеціальну дорогу дезінфекцію, всі відходи спалять.
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