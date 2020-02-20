Кандидат в президенти США від Демократичної партії 78-річний Берні Сандерс не поспішає оприлюднювати дані про стан здоров'я після того, як в жовтні переніс операцію на серці.

Про це повідомляє The New York Times.

Коли в жовтні Сандерса прооперували, члени його команди тільки через три дні заявили, що йому встановили два стенти. Коли виборці зажадали більше інформації, Сандерс запевняв, що добре почувається, а повний медичний звіт буде опубліковано пізніше.

У грудні було опубліковано медичні висновки трьох лікарів, згідно з якими Сандерс здоровий “на даний момент”.

Сандерс говорив, що повний “всеосяжний” звіт буде опубліковано до кінця року, але цього так і не відбулося.

Напередодні праймеріз в штаті Невада від Сандерса знову зажадали медичний звіт про стан здоров’я.

Після серцевого нападу минуло вже чотири місяці.

Тепер Сандерс говорить, що навряд чи записи будуть опубліковані.

“Не думаю, що ми це зробимо”, – відповів він журналістам.

За його словами, він розповів про своє здоров’я стільки ж, скільки й інші кандидати.

Його прес-секретар у відповідь журналістам заявила, що інший кандидат, Майкл Блумберг, раніше переніс кілька серцевих нападів. При цьому, ніяких доказів надано не було.

У відповідь представник Блумберга Кевін Шікі звинуватив кампанію Сандерса в “поширенні абсолютної брехні про те, що у Майкла стався серцевий напад”, назвавши зауваження прес-секретаря Сандерса “абсолютно помилковими”.

Він нагадав, що в 2000 році Блумбергу поставили стент для очищення артерії, а в 2018 році у нього діагностували фібриляцію передсердь.

Варто пояснити, що здоров’я потенційного президента США – питання національної безпеки, тому до нього така пильна увага.