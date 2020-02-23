Про це повідомляється в матеріалі ресурсу Quartz.
“У своєму твіттері, коментуючи результати, Дональд Трамп радів тому, що Сандерс перемагає в державі, закликаючи його “не дозволь їм забрати це у тебе” (імовірно, “вони” – істеблішмент Демократичної партії). Причиною такого розвитку подій, ймовірно, є власна стратегія кампанії Трампа, яка використовує привид соціалізму, щоб застерегти проти голосування за демократів”, – йдеться в статті.
В той же час наголошується, що саме те, що Сандерс сам позиціонує себе як “демократичного соціаліста” дає Трампу підстави апелювати соціалістичним захопленням США.
“Сандерс не соціаліст, він соціал-демократ. Соціал-демократія – це реформістський підхід, який не усуває капіталізм в цілому (як, зрештою, передбачає соціалізм), а замість цього регулює його, надаючи суспільні послуги і суттєвий добробут в рамках економіки , заснованої на ринкових принципах. Інші ліві політики, такі як Елізабет Уоррен і Олександра Окасіо-Кортес, також потрапляють в цей табір”, – сказано в матеріалі.
Відзначається, що ключова відмінність між соціал-демократією і демократичним соціалізмом полягає в тому, що другий виступає за суспільну власність на засоби виробництва і не вірить в реформи всередині капіталізму (хоча і підтримує тимчасові соціал-демократичні дії), але революцію системи.
“Платформа, на якій працює Сандерс, реформістська, і він пропонує США образ сучасних Канади або Європи, які, безумовно, не є соціалістичними. Він повинен просто позначити себе відповідним чином”, – підкреслюють в статті.
- 12 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс переміг на попередніх виборах (праймеріз) в Нью-Гемпширі, залишивши далеко позаду свого головного конкурента — ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
- Станом на 18 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс є лідером серед кандидатів-демократів. Зокрема, він набрав 31% в опитуванні NPR/PBS NewsHour/Marist College.