В американських ЗМІ опублікували роз'яснювальний матеріал про те, що кандидат у президенти Берні Сандерс є соціал-демократом, а не соціалістом.

Про це повідомляється в матеріалі ресурсу Quartz.

“У своєму твіттері, коментуючи результати, Дональд Трамп радів тому, що Сандерс перемагає в державі, закликаючи його “не дозволь їм забрати це у тебе” (імовірно, “вони” – істеблішмент Демократичної партії). Причиною такого розвитку подій, ймовірно, є власна стратегія кампанії Трампа, яка використовує привид соціалізму, щоб застерегти проти голосування за демократів”, – йдеться в статті.

В той же час наголошується, що саме те, що Сандерс сам позиціонує себе як “демократичного соціаліста” дає Трампу підстави апелювати соціалістичним захопленням США.

“Сандерс не соціаліст, він соціал-демократ. Соціал-демократія – це реформістський підхід, який не усуває капіталізм в цілому (як, зрештою, передбачає соціалізм), а замість цього регулює його, надаючи суспільні послуги і суттєвий добробут в рамках економіки , заснованої на ринкових принципах. Інші ліві політики, такі як Елізабет Уоррен і Олександра Окасіо-Кортес, також потрапляють в цей табір”, – сказано в матеріалі.

Відзначається, що ключова відмінність між соціал-демократією і демократичним соціалізмом полягає в тому, що другий виступає за суспільну власність на засоби виробництва і не вірить в реформи всередині капіталізму (хоча і підтримує тимчасові соціал-демократичні дії), але революцію системи.

“Платформа, на якій працює Сандерс, реформістська, і він пропонує США образ сучасних Канади або Європи, які, безумовно, не є соціалістичними. Він повинен просто позначити себе відповідним чином”, – підкреслюють в статті.