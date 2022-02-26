Як і хто наклав санкції на агресора у спорті, зібрав журналіст Олег Щербаков.
У Росії забрали право проводити фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі.
Також Міжнародний олімпійський комітет закликав перенести або скасувати змагання, проведення яких заплановано у Росії та Білорусі.
У Сочі мав проводитися етап Формули-1, але тепер не буде.
Футбольний клуб Манчестер Юнайтед відмовився від спонсорства “Аерофлоту”.
Ще один футбольний клуб, Шальке, забрав напис “Газпром” з футболок свого клубу.
У РФ забрали 6 етапів Кубка світу з лижних перегонів.
Теніс також обійшов РФ стороною: скасували всі тенісні турніри серії ITF в Росії, турнір ATP перенесли із Санкт-Петербурга до Нур-Султану.
У Росії забрали право проводити Всесвітню шахову олімпіаду та конгрес ФІДЕ (міжнародна організація шахістів).
Скасували турнір з регбі.
Забрали чемпіонат Європи з керлінгу.
Футбольним і баскетбольним клубам заборонили грати матчі єврокубків в Росії.
Збірна Росії з футболу відтепер зможе грати лише на нейтральних полях.
Україна отримала підтримку низки спортсменів, клубів, федерацій, як спортивних, так і кіберспортивних.
- Нагадаємо, найбільші світові виробники – Audi, Volkswagen, Porsche та Chevrolet – припиняють постачати свої автомобілі до Росії.
- Також Казахстан, один з найближчих союзників і південний сусід Росії,відмовляє в проханні своїх військ приєднатися до наступу на Україну.