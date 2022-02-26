Минув другий день повномасштабного вторгнення Росії проти України. Весь цивілізований світ так чи інакше відреагував на цю подію, і світ спорту – не виняток.

Як і хто наклав санкції на агресора у спорті, зібрав журналіст Олег Щербаков.

У Росії забрали право проводити фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі.

Також Міжнародний олімпійський комітет закликав перенести або скасувати змагання, проведення яких заплановано у Росії та Білорусі.

У Сочі мав проводитися етап Формули-1, але тепер не буде.

Футбольний клуб Манчестер Юнайтед відмовився від спонсорства “Аерофлоту”.

Ще один футбольний клуб, Шальке, забрав напис “Газпром” з футболок свого клубу.

У РФ забрали 6 етапів Кубка світу з лижних перегонів.

Теніс також обійшов РФ стороною: скасували всі тенісні турніри серії ITF в Росії, турнір ATP перенесли із Санкт-Петербурга до Нур-Султану.

У Росії забрали право проводити Всесвітню шахову олімпіаду та конгрес ФІДЕ (міжнародна організація шахістів).

Скасували турнір з регбі.

Забрали чемпіонат Європи з керлінгу.

Футбольним і баскетбольним клубам заборонили грати матчі єврокубків в Росії.

Збірна Росії з футболу відтепер зможе грати лише на нейтральних полях.

Україна отримала підтримку низки спортсменів, клубів, федерацій, як спортивних, так і кіберспортивних.