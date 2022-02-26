Porsche , Audi, Volkswagen і Chevrolet відмовляються від поставок авто в РФ

Про це повідомляє російське видання “Ведомости”.
Автомобілі Audi, попри те, що вони вже пройшли російську митницю та готові до відвантаження зі складу імпортера, будуть відправлені на адресу дилерських центрів за раніше сформованими документами. Про відновлення постачання інформація поки що відсутня.
Та ж ситуація і з General Motors, яка у Росії займається продажем автомобілів Chevrolet. Аналогічна ситуація очікується від виробників Volkswagen та Skoda.
Існує інформація, що найближчим часом те ж буде і з британським виробником Land Rover.
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