Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що стратегія боротьби з другою хвилею епідемії коронавірусу буде спрямована на те, щоб уникнути тотального карантину.

Про це він заявив в ефірі телеканалу “Прямий”.

Ляшко зазначив, що друга хвиля епідемії коронавірусу може піти за сценарієм грипу або грипоподібних захворювань, тому слід готуватися до неї вже зараз.

Він зробив акцент на тому, що стратегія буде спрямована на те, щоб уникнути введення тотального карантину знову.

“Ми повинні готувати систему охорони здоров’я до цього, щоб не вводити тотальний карантин. Коли ми в перший раз заходили в тотальний карантин, ми поступово послаблюємо заходи … Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім іншу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля”, – сказав представник МОЗ.

Ляшко також зазначив, що зараз слід бути уважними, щоб уникнути можливого нашарування різних інфекцій, щоб грип та коронавірус не циркулювали в один час.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що нульова статистика захворюваності на коронавірус COVID-19 очікується менше, ніж через місяць.