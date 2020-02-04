Про це повідомляє портал Bloomberg.

Як відомо, в серпні 2018 року генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив про те, що збирається викупити всі акції заснованої ним компанії і вивести її з біржі. В тому ж році Саудівська Аравія купила акції Tesla на сумму близько 2-3 млрд доларів.

Однак вже на кінець 2019 року, за інформацією Bloomberg, Фонд державних інвестицій Саудівської Аравії володів лишень 39 151 акцією. Раніше фонд мав більш 8,2 млн акцій та входив до п’ятірки найбільших власників Tesla.

Варто нагадати, що в тому ж 2018 році Макс викликав серйозне занепокоєння серед саудівських чиновників, опублікувавши в твітер інформацію про їхні переговори щодо викупу акцій компанії. Вони були незадоволені тим, що Маск описав свої переговори переговори публічно, висвітливши роль Саудівської Аравії.