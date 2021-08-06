СБУ оприлюднила докази злочинів «харківських рекетирів»: відео

Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності угрупування, яке начебто "кошмарило" бізнесменів на Харківщині. До угруповання входили правоохоронці та учасники бойових дій.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, учасники банди, яку вчора у Харківській області викрила СБУ, систематично займалися рекетом. Зокрема, вони обкладали “даниною” місцевих підприємців, постійно погрожували їм фізичною розправою та нищили майно.

СБУ опублікувала аудіозаписи розмов, а також відеозаписи, на яких рекетири погрожують фізичною розправою своїм жертвам, вимагають гроші.

Нагадаємо, що напередодні в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”. Були затримані семеро осіб.

У СБУ стверджували, що начебто ліквідували “банду на Харківщині”, яка “займалася рекетом” і обкладала “даниною” місцевих бізнесменів.

Водночас лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що “справа”, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, пов’язаних у Харкові з кримінальними кланами.

Білецький назвав обшуки повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.

Варто зазначити, що серед тих, у кого проводилися обшуки, був ветеран АТО Сергій Величко, який воював за Україну. Саме він є автором кричалки “Путін х…ло”.