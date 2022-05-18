Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв заявив, що у регіонах Служба безпеки України "полює на патріотично налаштованих активістів" та тих, хто критикує владу.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, він особисто знає про два таких випадки, які сталися у Кам‘янці-Подільському та Миргороді. Проте він стверджує, що їх набагато більше.

“Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнесу ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроєкт щодо об‘єднання розвідки й контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка – маніпуляторами й брехунами? Прибіжать ще швидше”, — зазначив Ар’єв.

Він стверджує, що замість того, аби перевіряти проросійських діячів, у місцевих управліннях СБУ “вислужуються і полюють на патріотично налаштованих активістів”. Нардеп також додав, що переслідування за критичні висловлювання — це російська традиція.