Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, він особисто знає про два таких випадки, які сталися у Кам‘янці-Подільському та Миргороді. Проте він стверджує, що їх набагато більше.
“Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнесу ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроєкт щодо об‘єднання розвідки й контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка – маніпуляторами й брехунами? Прибіжать ще швидше”, — зазначив Ар’єв.
Він стверджує, що замість того, аби перевіряти проросійських діячів, у місцевих управліннях СБУ “вислужуються і полюють на патріотично налаштованих активістів”. Нардеп також додав, що переслідування за критичні висловлювання — це російська традиція.
“З такою діяльністю спецслужб у нас буде проблема зі вступом до Євросоюзу. А ще мушу нагадати українську традицію: на кожну спробу повторити КДБ – буде повторення УПА”, — написав Ар’єв.
- Працівники Служби безпеки України з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну викрили 4 тисячі колаборантів та ліквідували понад 140 ворожих ДРГ.
- Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Володимир Ар’єв піймав російського диверсанта у Києві.