Про це сповістив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Зі щоденних спецоперацій щодо викриття та знешкодження ворожих груп чи лояльних до країни-агресора осіб, які щоденно проводять правоохоронці України, варто виділити:
- 12 квітня – перехоплення нардепа-втікача від “ОПЗЖ” та “кума Путіна” Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді;
- 26 квітня – затримання інженера “Укроборонпрому”, який допомагав російській армії коректувати вогонь по бронетанкових заводах України;
- 1 травня – знешкодження ворожої диверсійної групи, яка планувала збити на території РФ чи Білорусі цивільний літак та звинуватити у цьому українців.
- 4 травня – затримання блогера Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді (наразі він очікує екстрадиції).
- Нагадаємо, що російський військовополонений розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення України. Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, що вдалося отримати під час тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.
- Також Служба безпеки України встановила особисті дані майже 900 російських загарбників, причетних до злочинів проти мирного населення в Київській області.