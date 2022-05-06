Працівники Служби безпеки України з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну викрили 4 тисячі колаборантів та ліквідували понад 140 ворожих ДРГ.

Про це сповістив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Зі щоденних спецоперацій щодо викриття та знешкодження ворожих груп чи лояльних до країни-агресора осіб, які щоденно проводять правоохоронці України, варто виділити:

12 квітня – перехоплення нардепа-втікача від “ОПЗЖ” та “кума Путіна” Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді;

26 квітня – затримання інженера “Укроборонпрому”, який допомагав російській армії коректувати вогонь по бронетанкових заводах України;

1 травня – знешкодження ворожої диверсійної групи, яка планувала збити на території РФ чи Білорусі цивільний літак та звинуватити у цьому українців.

4 травня – затримання блогера Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді (наразі він очікує екстрадиції).