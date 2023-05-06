Служба безпеки України повідомила про підозру всім російським сенаторам, які підтримали "приєднання" до Росії тимчасово окупованих регіонів України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу на 170 сенаторів Ради федерації федеральних зборів РФ, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України.

У лютому 2022 року всі вони підтримали ратифікацію “договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу” між країною-агресором і терористичними організаціями “Л/ДНР”.

Також посадовці одностайно підтримали звернення президента Росії про використання ЗС РФ за межами країни. Тим самим сенатори сприяли реалізації плану Путіна щодо ведення повномасштабної війни проти України.

Крім цього, у жовтні минулого року вони ратифікували “договори про входження” до складу Росії тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським сенаторам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Відтак, зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.