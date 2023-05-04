Про це інформує пресслужба СБУ.
У месенджерах та соцмережах вони поширювали неправдиву інформацію про повномасштабну війну в Україні. Інформацію для своїх публікацій зловмисники брали з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ.
Відтак, на Київщині контррозвідники СБУ викрили бізнесмена, який на власній сторінці у Facebook заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні – це “внутрішній громадянський конфлікт”.
У Чернігівській області припинено діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі “Однокласники” поширювали дописи на підтримку агресивної політики Кремля та співчували втратам загарбників.
На Дніпропетровщині викрито чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з окупантами і дискредитували Сили оборони.
У Харківські області затримано ще одного ворожого поплічника, який у Facebook розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував російських окупантів.
На Кіровоградщині задокументовано діяльність двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини російських окупантів, у тому числі обстріли українських міст.
Крім цього, в Одесі повідомлено про підозру одній з адміністраторів анонімного телеграм-чату, який створили для збору інформації про пересування української військової техніки по території регіону.
Іншого адміністратора було затримано у лютому цього року у результаті спецоперації СБУ.
За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
- Співробітники Служби безпеки України викрили зрадника, який надсилав у російський телеграм-бот розвіддані про оборону Києва.
- Служба безпеки України викрила чергового поплічника російського агресора під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.
- Співробітники Служби безпеки України викрила голову Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ РФ і надавала російським загарбникам дані про захисників Маріуполя.