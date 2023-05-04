Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, до складу якої входило 11 осіб з різних регіонів України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

У месенджерах та соцмережах вони поширювали неправдиву інформацію про повномасштабну війну в Україні. Інформацію для своїх публікацій зловмисники брали з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ.

Відтак, на Київщині контррозвідники СБУ викрили бізнесмена, який на власній сторінці у Facebook заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні – це “внутрішній громадянський конфлікт”.

У Чернігівській області припинено діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі “Однокласники” поширювали дописи на підтримку агресивної політики Кремля та співчували втратам загарбників.

На Дніпропетровщині викрито чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з окупантами і дискредитували Сили оборони.

У Харківські області затримано ще одного ворожого поплічника, який у Facebook розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував російських окупантів.

На Кіровоградщині задокументовано діяльність двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини російських окупантів, у тому числі обстріли українських міст.

Крім цього, в Одесі повідомлено про підозру одній з адміністраторів анонімного телеграм-чату, який створили для збору інформації про пересування української військової техніки по території регіону.

Іншого адміністратора було затримано у лютому цього року у результаті спецоперації СБУ.

За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).