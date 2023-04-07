Про це інформує пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ зібрали доказову базу на прокремлівського “політолога” Олександра Лазарєва, який допомагає РФ у війні проти України.

Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення РФ входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія.

Сам Лазарєв безпосередньо займався популяризацією медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформаційному просторі. Для цього Лазарєв був частим “гостем” в ефірах підсанкційних каналів “Наш”, “Zik”, “NewsOne”, “112” і “Russia today”.

У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Росії і називав бойові дії на сході України “громадянською війною”.

Втім, після 24 лютого 2022 року Олександр Лазарєв таємно виїхав за кордон. Згодом він прибув на територію тимчасово окупованого Криму та приєднався до найближчого оточення Аксьонова, якому допомагає у проведенні ворожих інформкампаній на півострові.

Відтак, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Зараз тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.