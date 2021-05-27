Служба безпеки України (СБУ) та Міністерство закордонних справ (МЗС) не мають наміру ініціювати санкції щодо російської Gloria Jeans, яка працює на окупованих територіях України.

Про це #Буквам повідомили у обох відомствах, відповідаючи на запитання, чи планують Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ вжити заходів щодо запровадження санкцій стосовно Gloria Jeans та припинення їх діяльності з фінансування тероризму.

Нещодавно видання The Business of Fashion опублікувало інформацію про намір російського виробника одягу та ритейлера Gloria Jeans провести ІРО та залучити іноземні інвестиції.

#Букви провели власне розслідування щодо діяльності Gloria Jeans.

Як виявилось, Gloria Jeans працює на окупованих Росією територіях України ще з 2015 року. Компанія виробляє одяг на фабриках у Луганську та Луганській області, про що неодноразово писали російські ЗМІ і навіть публікували відео приїзду ватажка самопроголошеної ЛНР Ігоря Плотницького на одну з фабрик компанії.

Власник компанії Володимир Мельников розповідав, що на виробництві працюють 500 людей та свій намір інвестувати в виробництво на окупованих територіях 1,5 мільярда російських рублів.

У 2017 СБУ навіть розпочала розслідування за фактом фінансування тероризму. Однак, як випливає з відповіді на запит #Букв, справа розслідується й досі, а пропозицій Раді нацбезпеки і оборони щодо застосування санкцій стосовно Gloria Jeans Служба безпеки України не надавала.

У МЗС #Буквам повідомили, що міністерство у постійному режимі проводить роботу щодо синхронізації вітчизняних санкцій стосовно російських фізичних та юридичних осіб з обмежувальними заходами, що запроваджуються іноземними партнерами України.

Однак, з листа міністерства на адресу #Букв вбачається, що жодних самостійних дій щодо запровадження санкцій стосовно Gloria Jeans чи привернення уваги міжнародних партнерів до незаконної діяльності російського виробника, МЗС не вчиняло.

Як зазначалось у розслідуванні #Букв, для Gloria Jeans використання праці людей на окупованих Росією територіях є надзвичайно вигідним. У 2015 році година праці швачки на окупованих територіях коштувала компанії всього 3,6 USD, тоді як в Росії за аналогічну роботу потрібно було заплатити 5,7 USD, а в Китаї – 6,6 USD.

Крім виробництва товарів на окупованих Росією територіях України, Gloria Jeans відкриває там свої магазини. Зокрема на території анексованого Росією Криму, у Сімферополі, в серпні 2015 року компанія відкрила другий магазин.

Також магазини Gloria Jeans продовжують працювати в Україні, станом на 2020 рік їх налічувалось 24, у більшості обласних центрів.