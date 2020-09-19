В Умані напередодні святкування Рош га-Шана інтернет-пропагандист закликав до міжнаціональної ворожнечі. Його затримали силовики Служби безпеки України.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

“Мешканець Умані на персональній сторінці в одній із популярних соціальних мереж систематично розміщував деструктивні дописи із закликами до расової ворожнечі та ненависті. Він публікував дискримінаційні статті щодо єврейської національності, де принижував честь і гідність її представників, та закликав до винищення громадян цієї нації”, – йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що в матеріалах, які публікував цей чоловік. є прямі заклики до геноциду, повного або часткового знищення етнічної чи расової групи населення. Окремі публікації провокують виникнення міжнаціональної ворожнечі.

Розпочато кримінальне провадження.