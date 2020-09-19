Про це йдеться у повідомленні СБУ.
“Мешканець Умані на персональній сторінці в одній із популярних соціальних мереж систематично розміщував деструктивні дописи із закликами до расової ворожнечі та ненависті. Він публікував дискримінаційні статті щодо єврейської національності, де принижував честь і гідність її представників, та закликав до винищення громадян цієї нації”, – йдеться у повідомленні.
У СБУ зазначають, що в матеріалах, які публікував цей чоловік. є прямі заклики до геноциду, повного або часткового знищення етнічної чи расової групи населення. Окремі публікації провокують виникнення міжнаціональної ворожнечі.
Розпочато кримінальне провадження.
- Паломники-хасиди, які застрягли на кордоні України з Білоруссю, вдягли вишиванки та шаровари та заспівали гімн України.
- Хасиди з’їхалися до Умані на святкування юдейського нового року Рош га-Шана. #Букви розповідають, як проходить святкування.