Джерело: СБУ
У Києві викрили місцевого жителя, який закликав до утворення “союзу з Росією”. Він сам створив і управляв кількома групами в соціальних мережах, таких як Facebook, Telegram і Viber, з метою масового поширення цих “ідей”.
У Миколаєві повідомили про підозру священнику місцевого храму Української православної церкви (Московського патріархату). За даними слідства, він публічно закликав парафіян храму підтримати війну російських окупантів в Україні.
На Дніпропетровщині припинено діяльність ще двох проросійських агітаторів. Один з них був працівником одного з критичних об’єктів інфраструктури у місті Дніпро, а інший – працівником авіапідприємства з Кривого Рогу.
Злочинці використовували різні соціальні мережі для поширення похвальних відгуків про військово-політичне керівництво Росії та дискредитації українських захисників.
У Кіровоградській області нейтралізували мережу російських інтернет-пропагандистів, до якої належало п’ятеро мешканців цього регіону. Вони створили власну платформу в соціальній мережі “Одноклассники”, де називали російську збройну агресію проти України “боротьбою з фашизмом” і агітували місцевих жителів приєднатися до окупаційних сил країни-агресора.
У Вінниці викрито двох місцевих жителів, які вихваляли “подвиги” терористів і пропонували встановлювати пам’ятники Кадирову.
За всіма виявленими фактами проводяться розслідування для встановлення обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів, які поширювали російську пропаганду в Україні // 7 фото
- У Дніпрі співробітники СБУ затримали росіянина Олександра Федосеєва, який є “правою рукою” підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова, який постачав до РФ українську сировину для виробництва “Калібрів”.
- Служба безпеки України викрила колишнього посадовця Держгеокадастру, який привласнив майже третину земель місцевої громади у Житомирській області.
- За матеріалами СБУ тюремні строки отримали ще троє бойовиків терористичних організацій “Л/ДНР”, які окуповували Луганську область і наступали на Миколаїв.
- Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність російського мільярдера Сергія Кабаргіна, причетного до фінансування збройної агресії РФ проти України. Зловмиснику повідомлено про підозру.