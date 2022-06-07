Про це повідомила Служба безпеки України. 

Чоловік просував проросійські наративи під керівництвом спецслужб РФ. У публікаціях підозрюваний регулярно виправдовував збройну агресію стосовно України та прославляв Росію. Інтернет-ресурси поширювали завідомо неправдиву інформацію про ЗСУ, чим дегуманізували українських воїнів.

Фото: СБУ

Щомісячна авдиторія медіа, котрі створив киянин, складала понад 2,2 млн унікальних користувачів.

Ворожого агента затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія Росії проти України). Покарання може сягати позбавленням волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ