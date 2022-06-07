Про це повідомила Служба безпеки України.
Чоловік просував проросійські наративи під керівництвом спецслужб РФ. У публікаціях підозрюваний регулярно виправдовував збройну агресію стосовно України та прославляв Росію. Інтернет-ресурси поширювали завідомо неправдиву інформацію про ЗСУ, чим дегуманізували українських воїнів.
Щомісячна авдиторія медіа, котрі створив киянин, складала понад 2,2 млн унікальних користувачів.
Ворожого агента затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія Росії проти України). Покарання може сягати позбавленням волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.
- Нагадаємо, колишній бойовик “ДНР” планував призватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ. Його затримала контррозвідка Служби безпеки України.
- У Житомирській області затримали російського агента. Він “зливав” інформацію щодо Збройних сил України та планував особисто приєднатися до лав захисників для шпигування.