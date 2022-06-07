СБУ викрила киянина, котрий працював на РФ. Чоловік створив більше як 20 проросійських Інтернет-ЗМІ, де прославляв ідеї "руського міра" та поширював неправдиву інформацію про ЗСУ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловік просував проросійські наративи під керівництвом спецслужб РФ. У публікаціях підозрюваний регулярно виправдовував збройну агресію стосовно України та прославляв Росію. Інтернет-ресурси поширювали завідомо неправдиву інформацію про ЗСУ, чим дегуманізували українських воїнів.

Щомісячна авдиторія медіа, котрі створив киянин, складала понад 2,2 млн унікальних користувачів.

Ворожого агента затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія Росії проти України). Покарання може сягати позбавленням волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.