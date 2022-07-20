Про це повідомила СБУ.

Російські агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників. Зокрема спробували отримати інформацію про співробітників Служби безпеки.

Агенти планували використати отримані дані для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту. Вони мали намір вчиняти диверсії проти Сил оборони поблизу східного фронту.

Російські “куратори” зв’язувалися з ними через Telegram-канали. У них вони розміщували координати інфраструктурних об’єктів і позицій українських військ.

Співробітники СБУ встановили, де перебувають підозрювані, та затримали їх. В агентів вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій. В одного з них знайшли автомат Калашникова АК-74.

Затриманим повідомлено про підозру.