Під час спецоперації у Києві було ліквідовано агентурну групу Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті оперативних дій затримано 4 російських агентів. Вони розвідували позиції ЗСУ, геолокації стратегічних об’єктів, а також закликали українців підтримувати російських окупантів.

Це угруповання було сформоване кадровим співробітником ГРУ, полковником Владиславом Донцем для проведення підривної діяльності проти України. Він перебував у складі окупаційного угруповання РФ на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів.

“Безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації “МДБ ЛНР” Валентин Тілілім. Для комунікації злочинці використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку”, – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, агентурну групу розпочала свою активну діяльність на початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.

Наприклад, двоє мешканців Києва розвідували позиції ЗСУ і розташування об’єктів критичної інфраструктури. Також збирали персональні дані нинішніх і колишніх українських військових та правоохоронців. Ще один мешканець столиці відповідав за інформаційно-підривну діяльність.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено проросійську символіку, засоби зв’язку та електронні носії інформації з доказами злочинних дій.