Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Контррозвідники СБУ встановили, що росіянин переховується на території України для того, аби уникнути кримінальної відповідальності від правоохоронців Литовської Республіки.

За словами правоохоронців, зловмисника оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими махінаціями.

Чоловік намагався легалізуватись у Хмельницькому. Проте спроба виявилась невдалою. Тому він утік до Києва, де його й затримали співробітники СБУ.

Наразі вирішується питання щодо застосування до росіянина екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння злочинів в Україні.

Нагадаємо, що неодавно у Чернігівській області викрили російського агента. Чоловік розвідував дані щодо позицій Збройних сил України та геолокацій критичної інфраструктури. Підозрюваний передавав отриману інформацію спільнику на Близькому Сході. Останнього нещодавно затримали співробітники контррозвідки СБУ у Чернівецькій області. Він планував підготувати серію вибухів на об’єктах “Укрзалізниці”.

Довідка. Міжнародна організація кримінальної поліції, Інтерпол – міжнародна організація, що займається пошуком певного об’єкту, людини, сприяє пошукам поліції.