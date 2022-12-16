Про це повідомила пресслужба СБУ.
У результаті слідчо-оперативних дій було зібрано беззаперечні докази вини ще двох “посадовців” псевдодержавних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Зловмисниками виявилися “министр здравоохранения” та “министр доходов и сборов” терористичної організації “ДНР”. За даними правоохоронців, ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка терористів Пушиліна і завдяки йому вони були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року.
Саме вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донецької області до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів. Також керівник окупаційного “Минздраву займався переформатуванням медичної галузі регіону під потреби країни-агресорки.
Під час слідства було встановлено, що за його вказівкою переоблаштовують місцеві лікарні у військові шпиталі для поранених російських загарбників.
До того ж очільник “Минфину “ДНР” займається питаннями перелаштування промислових потужностей регіону для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань РФ.
Зараз зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території сходу України.Проте правоохоронцям вдалося встановити місця їх перебування.
- Правоохоронці викрили колишнього голову Пологівської районної ради Запорізької області, який входив до забороненої партії “Опозиційна платформа – За життя”. Зрадник передав окупантам заводи харчової та хімічної промисловості.
- Співробітники Служби безпеки України затримала одну з “керівниць” створеної окупантами “військової адміністрації” Ізюмського району, яка допомагала окупантам фальсифікувати результати проведення псевдореферендуму.