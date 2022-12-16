Співробітники Служби безпеки України викрили псевдопосадовців так званої "ДНР", які причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт до Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій було зібрано беззаперечні докази вини ще двох “посадовців” псевдодержавних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Зловмисниками виявилися “министр здравоохранения” та “министр доходов и сборов” терористичної організації “ДНР”. За даними правоохоронців, ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка терористів Пушиліна і завдяки йому вони були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року.

Саме вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донецької області до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів. Також керівник окупаційного “Минздраву займався переформатуванням медичної галузі регіону під потреби країни-агресорки.

Під час слідства було встановлено, що за його вказівкою переоблаштовують місцеві лікарні у військові шпиталі для поранених російських загарбників.

До того ж очільник “Минфину “ДНР” займається питаннями перелаштування промислових потужностей регіону для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань РФ.

Зараз зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території сходу України.Проте правоохоронцям вдалося встановити місця їх перебування.