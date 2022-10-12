Про це повідомила Служба безпеки України.

Спецслужби встановили, що після початку широкомасштабного нападу РФ священнослужитель підтримував політику і дії Кремля. Його викрито у межах роботи із нейтралізації загроз державній безпеці.

Митрополит публікував інформацію на власному інтернет-ресурсі, де закликав вірян до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Експертиза, яку провела СБУ, підтвердила протиправний характер дій зловмисника.

СБУ провела обшуки за місцем проживання та у релігійних спорудах. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу. Інші докази теж направлено на експертизу.

Розпочато розслідування у межах кримінального провадження за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру. Триває досудове розслідування.