Росіяни примушують місцеве населення окупованих територій отримати паспорт РФ до 1 січня. Це, за попередньою інформацією, пов'язано з отриманням виплат від окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, “влада” дала населенню трохи понад два місяці, аби отримати паспорт РФ. Гайдай зауважив, що раніше, у переважній більшості, то був “популізм та бажання самих жителів регіону”. Однак, відтепер росіяни вже нікого не запитують.

З 1 січня будь-які виплати, наприклад, зарплата, соціальні, грошові перекази здійснюватимуться виключно за наявності індивідуального особового рахунку.

Однак щоб його відкрити, потрібно мати паспорт РФ: “Безпосередньо силою не примушують — просто залишають без грошей. Та не попереджають, що в України за цим питанням посилено кримінальну відповідальність”, — зауважив голова ОВА.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України підготував проєкт закону стосовно російських паспортів. Пропонувалося запровадити кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ на тимчасово окупованих територіях та заклики до цього.