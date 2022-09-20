Про це повідомляє пресслужба СБУ та в прокуратурі Миколаївської області.
Зазначається, що мешканець Одеси з травня 2022 року добровільно погодився співпрацювати з представником військової розвідки держави-окупанта на шкоду територіальній цілісності та недоторканності України.
Він спостерігав за переміщенням військової техніки Збройних сил України територією Одеської області та вишукував місця дислокації українських захисників. Також зловмисник намагався встановити розташування позицій українських дивізіонів реактивних систем залпового вогню на території регіону.
Зібрану інформацію він передавав своєму “куратору” через заздалегідь відпрацьований анонімний Telegram-канал.
Його затримали під час спецоперації в Одесі у червні 2022 року. Протягом обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили боєприпаси, зокрема корпус гранати РГД-5, запал УЗРГМ, тротилову шашку 400 г, електродетонатор ЕДР.
Зараз за клопотанням прокурора обвинувачений перебуває під вартою без можливості внесення застави. Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану, та незаконного поводження з бойовими припасами.
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